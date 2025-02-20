20/02/2025 13:44

【特朗普新政】特朗普欲赴陸軍基地諾克斯堡，檢查黃金儲備

《經濟通通訊社20日專訊》美國總統特朗普周三(19日)表示，將前往諾克斯堡以確保黃金儲備確實在該處。如果黃金不在，他將非常生氣。



諾克斯堡是位於肯塔基州的一個美國陸軍基地，存放著美國財政部超過一半的黃金儲備。20世紀30年代，為了防範受到攻擊，美國財政部將黃金從紐約和費城轉移到諾克斯堡，其餘大部分金條則存放在丹佛和紐約西點的設施中。



此前，一個X用戶建議馬斯克檢查美國的黃金儲備是否存在，馬斯克回應該用戶，表示黃金儲備至少每年都會被審查一次。不過，當參議員保羅(Rand Paul)表示他多次被拒絕進入諾克斯堡後，馬斯克就發帖，聲稱他要尋找諾克斯堡的黃金，更表示希望進行尋找過程的直播。(rc)