20/02/2025 14:08

【國際要聞】美國今個冬季流感死亡人數超過新冠，5年來首次

《經濟通通訊社20日專訊》美國今年冬天流感個案死亡人數上升，已經超過新冠，是5年來首次。



自2020年初爆發疫情以來，新冠病毒在美國造成的死亡人數幾乎是流感致死人數的近42倍。不過，美國疾病控制與預防中心(CDC)最新的初步死亡數據顯示，2025年流感病毒的死亡人數更高。



傳染病專家Peter Chin-Hong稱，季節性流感已經達到逾15年來的最高水平，並且在過去兩個月導致比新冠病毒更多的死亡病例。



CDC估計，自2024年10月以來，流感已導致至少2900萬人患病、37萬人住院，16000人死亡。新冠致死人數則一直在下降，原因是疫苗接種、既往感染帶來的免疫力，以及病毒現時引起的併發症更輕。(rc)