20/02/2025 15:22

【特朗普新政】特朗普計劃簽署行政令，要求進一步削減實體機構

《經濟通通訊社20日專訊》美國總統特朗普於周三(19日)表示，計劃簽署行政命令，要求所有聯邦機構確保其法規，符合特朗普政府的政策。特朗普同時計劃裁撤10多個聯邦實體機構，進一步縮小政府規模。



被裁撤的部門包括社區銀行諮詢委員會、信用合作社諮詢委員會和美國和平研究所等，以削減政府支出和項目。文件顯示，該命令旨在「進一步縮小聯邦政府的規模，以加強問責制、減少浪費並促進創新」。



文件還顯示，政府效率部(DOGE)、白宮管理和預算辦公室將制定監管議程，以廢除或弱化與特朗普願景不一致的監管規定。該命令呼籲各機構不要優先採取「超出聯邦政府法定權力或憲法權力」的執法行動。



儘管政府效率部在授權和行動範圍上面臨法律層面的質疑，但擬簽署的行政令將給予馬斯克在這方面的更大權力。



*特朗普禁納稅人資金用於支持無證移民*



與此同時，特朗普簽署行政命令，確保納稅人的資金不會被用於支持無證移民，或用於鼓勵非法移民。



該命令要求聯邦各部門和機構甄別受聯邦資助的項目，查找是否存在向非法居留的移民提供補助的情況。此外，該命令還試圖禁止地方政府使用聯邦資金資助可能幫助移民的項目，並要求改進資格審核流程，以防止納稅人的資源成為吸引非法移民進入美國的動力。



目前，包括聯邦食品補助在內的大多數美國政府福利項目已排除無證移民的申請資格。(rc)