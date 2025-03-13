20/02/2025 08:33

【企業盈喜】徽商銀行(3698)料去年純利159億人幣升6%

《經濟通通訊社20日專訊》徽商銀行(03698)公布，預期截至去年12月31日止年度淨利潤約159億元（人民幣．下同），按年增長約6%，營業收入超過370億元，增長約2.1%。



該集團指，資產總額突破2萬億元，增長約11.5%，資產質量明顯改善，不良貸款率約0.99%，較2023年末下降約0.27個百分點，不良貸款撥備覆蓋率約286%，較2023年末上升約14個百分點。



該集團指，業績向好主因堅持服務實體經濟的發展理念，加大重點領域信貸投放，協同推進業務均衡發展，持續優化資產結構，抓好負債管理，通過多種措施加大不良資產處置。



該集團預期於3月底前公布業績。(wh)