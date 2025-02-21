21/02/2025 17:25

《外圍焦點》美聯儲副主席發表演說，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社21日專訊》美股三大指數昨日（20日）收市報跌，大型零售企業沃爾瑪在公布低於市場預期的全年業績指引後大跌6%，市值蒸發逾540億美元，拖累道指承壓下跌。道指收市跌450.94點或1.01%，報44176.65點；標普500指數跌26.63點或0.43%，報6117.52點；納指跌93.89點或0.47%，報19962.36點。港股方面，恆生指數收市報23477，升900點或4%，成交3936億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:30pm，歐洲央行執委連恩在國際經濟FIW研究會議上發表主旨演講。22日凌晨12:30am，美聯儲副主席傑斐遜在三藩市聯儲主辦的宏觀經濟與貨幣政策會議上發表主題為「央行溝通」的演說。1:45am，加拿大央行總裁麥克勒姆參加爐邊談話。



數據方面，今晚10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數，料由51.2升至51.4；2月綜合採購經理人指數料由52.7升至53.2；2月服務業採購經理人指數料由52.9升至53。11:00pm，美國公布1月成屋銷售，料由424萬降至413萬，月率料由2.2%逆轉至下滑2.6%；2月密歇根大學消費者信心指數料由71.1降至67.8。



在美國，今日公布業績的公司有：天鑫礦業(US.TXNM)、唯品會(US.VIPS)等。(wa)