21/02/2025 08:15

【企業盈喜】先聲藥業料去年度盈利上限7.5億人幣增4.6%

《經濟通通訊社21日專訊》先聲藥業(02096)公布，截至2024年12月31日止年度的未經審核綜合管理賬目的初步評估，預期公司於期內將錄得歸屬於公司權益股東的利潤約7.18億元(人民幣．下同)至7.48億元，相比於上年度的7.15億元增幅約0.4%至4.6%。



同時，預期業績期內將錄得的經調整歸屬於公司權益股東的利潤約10.03億元至10.33億元，較上年度約7.19億元增幅約39.5%至43.7%。有關預期利潤大幅增長主要歸因於創新藥收入佔比提升帶來毛利的上升；而期內錄得的收入則約達66.2億元至66.5億元，相比於截至上年度之收入約66.08億元增幅約0.2%至0.6%



公司預期將於3月下旬公布業績。(eh)