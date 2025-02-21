21/02/2025 08:25

【開市Ｇｏ】中美財長通話，阿里業績強美股飆，B站首錄季度盈利

2025年2月21日 【要聞盤點】



1、美國上周新領失業救濟人數增至21.9萬人，高於市場預期的21.5萬人；持續申領失業救濟人數則增加2.4萬人，至186.9萬人。標普500指數於昨日創新高後回落。道指跌450點；標普跌26點；納指跌93點。金龍中國指數上漲124，阿里巴巴對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時07分升45點。



2、美國財長貝森特計劃周五與中國財政部部長藍佛安通電話，貝森特敦促中方重新平衡經濟發展。至於美國總統特朗普稱與中國達成貿易協議可能性很大。



3、貝森特表示，美國增加發行長期國債以減輕還債壓力仍需時，因聯儲局每月售出國債以縮減資產負債表，距提高長期美債發行佔比「還有很長的路要走」。



4、與美國特使會談後，烏克蘭總統澤連斯基發文稱已準備與美方就投資及安全問題達成協議。



5、中國國務院總理李強表示，要以更大力度提振消費，釋放AI終端產品的消費潛力。



6、阿里巴巴(09988)電商及雲業務季度收入增幅優於預期，AI收入連續6季倍增。CEO稱未來三年AI基建支出將超過過去十年，國際電商上季收入按年升32%。



7、廣州開發區國資監管局發布創投母基金實施細則，允許種子及天使直投單項目最高100%虧損，國資創投風險容忍度考核再鬆綁。



8、本港政府統計處公布1月整體消費物價按年升2%，較去年12月的1.4%為高，因公共房屋租金寬免結束及農曆新年影響。



【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 電商和雲業務季度營收增幅優於預期，隔夜ADR創五個月最大漲幅

- 隔晚美股(BABA)報135美元，收市升8.09%



嗶哩嗶哩(09626)

- 首錄季度盈利，上季賺9千萬人幣手遊收益增八成

- 隔晚美股(BILI)報22美元，收市升8.76%



網易(09999)

- 第四季度營收低於預估，經調整盈利增31%，隔夜ADR下跌

- 隔晚美股(NTES)報101美元，收市跌2.64%



AI概念：百度(09888)、騰訊(00700)、商湯(00020)

- 李強稱以更大力度提振消費，釋放AI終端產品消費潛力



老鋪黃金(06181)

- 預計2024年淨利潤增236%-260%



華潤醫療(01515)

- 料去年度賺5.7億人民幣大增近1.2倍



利福中國(02136)

- 「細劉」劉鑾鴻尋求私有化失敗，反對票近四成



茶飲股：茶百道(02555)、奈雪的茶(02150)、古茗(01364)

- 蜜雪冰城(02097)今招股入場費2萬元，引入基投認購逾15億元



東方電氣(01072)

- 建議每年現金分紅比例環比增至少1個百分點



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)

- 美國3月12日起鋁關稅將涵蓋晶片製造設備零部件



鋼鐵股：鞍鋼(00347)、馬鋼(00323)、中國東方(00581)

- 韓國對中國熱軋鋼板擬徵最高38.02%關稅，寶鋼或面臨28%稅率



閱文集團(00772)

- 與FunCrazy合作，取得《哪吒之魔童鬧海》衍生品國內總經銷權



中金公司(03908)

- 遭阿里減持，持股比例從10.66%降至6.85%



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 現貨黃金站上2950美元，再創歷史新高



邁富時(02556)

-折讓11.6%配股淨籌12億元，開發AI智能體應用和併購





【油金報價】



紐約期油上漲0.29%，報72.69美元/桶



布倫特期油上漲0.76%，報76.62美元/桶



黃金現貨上漲0.06%，報2941.42美元/盎司



黃金期貨上漲0.02%，報2956.62美元/盎司