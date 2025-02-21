21/02/2025 19:23

《再戰明天》歐元區公布CPI，中電公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》歐元區公布CPI，及中電公布業績，料為下周一（24日）市場焦點。



*中國召開人大常委會會議，美國公布達拉斯製造業活動指數*



下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，中國召開人大常委會會議（至25日）。英倫銀行組織一場主題為「央行資產負債表的未來」的會議（至25日）。下周一本港時間9:30am，新西蘭央行副總裁霍克斯比發表演講。5:00pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在央行研究會議上致開幕詞。晚上9:15pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登主持關於央行資產負債表的討論；同一時間，加拿大央行副總裁格拉韋爾參加英倫銀行的小組討論活動。



數據方面，下周一德國公布1月進口物價。5:00pm（本港時間．下同），德國公布2月IFO-企業信心指數，料由85.1升至85.8。6:00pm，歐元區公布1月消費者物價指數，年率升幅料維持於2.4%。11:30pm，美國公布2月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:中電控股(00002)等。



下周二（25日）公布業績的公司有:ASMPT(00522)、百威亞太(01876)、攜程集團－S(09961)等。



下周三（26日）公布業績的公司有:信和置業(00083)、尖沙咀置業(00247)、數碼通電訊(00315)、周大福創建(00659)、超大現代(00682)、上海實業環境(00807)、遠見控股(00862)、看通集團(01059)、信和酒店(01221)、盈健醫療(01419)、澳洲成峰高教(01752)、百本醫護(02293)、創聯控股(02371)、塗鴉智能-W(02391)、江南布衣(03306)、中國供應鏈產業(03708)等。



下周四（27日）公布業績的公司有:新鴻基地產(00016)、銀河娛樂(00027)、香港交易所(00388)等。



下周五（28日）公布業績的公司有:信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。(wa)