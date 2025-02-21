21/02/2025 11:23
《港元利率》港元創一個半月新高，拆息普遍向上六個月期升破4厘
《經濟通通訊社21日專訊》港元匯價今早創一個半月新高，見7.7711兌1美元，為1月7日以來最強，港元拆息亦幾乎全線反彈，與樓按相關的一個月拆息微升至4.05946厘。反映銀行資金成本的三個月拆息亦回升至4.06196厘。
隔夜息兩連跌，低見3.8381厘，六個月拆息重上4厘，而一年期亦升至4.117629厘。
港元匯價今早在7.7745-7.7711之間上落，最新報7.7714，較前收市價升0.07%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息兩連跌，低見3.8381厘，六個月拆息重上4厘，而一年期亦升至4.117629厘。
港元匯價今早在7.7745-7.7711之間上落，最新報7.7714，較前收市價升0.07%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.8381
|-15.023
|一周
|4.1128
|+2.173
|兩周
|4.14048
|+2.381
|一個月
|4.05946
|+0.113
|兩個月
|4.06196
|+6.196
|三個月
|4.06196
|+6.196
|六個月
|4.05982
|+6.476
|一年
|4.11762
|+5.673
資料來源：香港銀行公會