21/02/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.8381 -15.023 一周 4.1128 +2.173 兩周 4.14048 +2.381 一個月 4.05946 +0.113 兩個月 4.06196 +6.196 三個月 4.06196 +6.196 六個月 4.05982 +6.476 一年 4.11762 +5.673

《經濟通通訊社21日專訊》港元匯價今早創一個半月新高，見7.7711兌1美元，為1月7日以來最強，港元拆息亦幾乎全線反彈，與樓按相關的一個月拆息微升至4.05946厘。反映銀行資金成本的三個月拆息亦回升至4.06196厘。隔夜息兩連跌，低見3.8381厘，六個月拆息重上4厘，而一年期亦升至4.117629厘。港元匯價今早在7.7745-7.7711之間上落，最新報7.7714，較前收市價升0.07%。(cl)資料來源：香港銀行公會