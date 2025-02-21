21/02/2025 09:44

《投資展望》普徠仕：對環球經濟增長更審慎，適度降低對股票配置

《環富通基金頻道21日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。



*貿易戰威脅升級，經濟增長及通脹回落或受壓*



因政策不明朗因素增加尤其是貿易威脅方面，整體穩健的環球經濟增長及通脹趨勢回落或將受壓，因此持更審慎態度。美國經濟增長表現突出，使其在貿易糾紛升級時處於較有利位置。其他主要經濟體則因增長趨緩，或將面臨更大風險。貿易或將成為拉大央行政策差異的因素，聯儲局按兵不動以評估相關影響，但包括歐洲央行在內的其他央行則因增長放緩風險而加快放寬政策。



環球市場的主要風險包括：貿易戰威脅升級影響經濟增長並重新推高通脹、央行政策失誤，以及地緣政治緊張局勢。



*特朗普以關稅施壓貿易夥伴，美國或不能幸免潛在後果*



特朗普總統一如競選時所承諾，迅速採取行動，將關稅變為談判工具。實施關稅主要基於創造更公平的貿易政策和獲取邊境安全保護。整體而言，這種更強硬的立場過去曾奏效，貿易夥伴會迅速採取行動達成協議或至少推遲關稅，但對於更依賴貿易的目標國家來說，風險相當高。



雖然美國在經濟基礎較強及貿易脆弱性較低的情況下展開這些行動，但如果演變為持久的貿易戰，特別是在當前通脹水平較高的情況下，美國也不能幸免於潛在後果。鑑於不確定性增加，已適度降低對股票的偏高配置，因為在目前估值水平下，風險日益傾向下行。



*看好估值更吸引周期股，提升對中國股票配置至偏高*



鑑於經濟和盈利增長仍支持市場表現，繼續對股票維持偏高配置，但在政策不明朗因素增加的情況下，偏高的估值或會令市場交易受到下行風險影響。由於預期市場將日趨擴闊，看好估值更具吸引力的周期性板塊。



區域配置方面，提升對中國股票的配置至偏高水平。與2017年相比，中國這次更有準備應對貿易戰，且因應美國關稅有望推出更有力的刺激措施，從而推動市場上揚。



*維持對債券偏低配置，現金回報仍吸引*



由於經濟增長仍穩健，加上環球貿易受阻可能推高通脹，債券孳息率或維持於高位，因此維持對債券的偏低配置。雖然估值偏高，但高收益債券的孳息率仍具吸引力，基本面仍然吸引，違約預期仍然偏低。作為主動風險分散的措施，減少了對環球投資級債券的偏低配置。但鑑於美元持續走強，在減低貨幣風險的同時，仍維持短存續期。



相對中期債券而言，現金的回報仍然吸引。由於市場預期聯儲局將緩慢放寬政策，現金回報面臨的下行風險較小。(wa)