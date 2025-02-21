21/02/2025 13:32

《基金觀點》施羅德：聚焦中國結構性機遇，高息股吸引力提升

《環富通基金頻道21日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司副總經理安昀指，預期2025年很可能是美聯儲減息周期結束的尾聲，2026年則可能進入加息周期。這主要取決於美國經濟基本面本身的強勁狀況。



雖然弱美元有助於美國經濟的中期發展，但通脹預期仍是決定美聯儲短期政策取向的關鍵因素之一。從當前的美國經濟狀況、企業盈利及通脹預期來看，2025年很可能見證本輪減息周期見底。此外，若特朗普重新執政，美國政策的變化可能影響全球經濟和地緣政治格局，這仍存在相當的不確定性，市場或尚未完全消化相關風險。然而，從美國國債及美元的短期走勢來看，市場對美國經濟增長與通脹的預期仍然較高，未來或有機會迎來修正。



*內需勢發力以對沖貿易戰影響，政策需搭配制度變革*



過去兩年，外貿對中國經濟起到了正向推動作用，但如果2025年貿易對經濟的貢獻轉為負數，那麼內需勢必需要發力以對沖影響。這樣的情境其實並非首次出現，歷史上幾次內需驅動的階段，均發生在類似的經濟環境下，例如1998年、2008年，以及2015-2016年。回顧這些內需刺激時期，可以得出以下幾點觀察。



過去的內需刺激政策，通常同時涵蓋需求端與供給端，但資本市場往往更關注需求端，而忽略供給端的變化。若內需政策能夠搭配制度層面的變革，其對經濟及整個社會的影響將更為深遠，例如1998年的國企改革，乃至更早的1992年「南巡講話」，均為內需驅動的重要背景。與過去不同，本次內需政策尤為強調消費與科技的驅動作用，而較少提及傳統的固定資產投資等項目，這一點值得關注。



*科技創新領域值得深入挖掘，消費板塊側重精挑細選*



目前政策環境為資本市場提供了偏暖的宏觀背景，但考慮到A股估值已處於歷史40%-50%分位，更關注結構性機會。高股息股票在一定程度上可被視為國債的替代品，在國債收益率下行的背景下，高股息股票憑藉較高的分紅收益率、較低的波動性與回撤風險，顯示出更大的吸引力。儘管在市場大幅上漲時，該板塊可能短期跑輸，但從長遠來看，仍具備穩健優勢。



短期內，市場需要有效推動內需，但從中長期發展來看，中國經濟仍需本來從投資、房地產驅動向科技驅動的轉型。在全球創新競爭的大環境下，科技創新領域值得深入發掘。



消費行業已經歷超過3年的調整，因此將更側重於精挑細選。關鍵在於從時代發展趨勢與企業基本面綜合考量，尋找真正處於「長坡厚雪」（企業所處的行業發展空間巨大）、具備核心競爭力的公司，這類企業才值得投資者長期持有。(wa)