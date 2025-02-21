21/02/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣即期開升166點子，美財長稱人民幣屬「便宜」

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1696，較上個交易日升16點子，止兩連跌，創2月6日以來半個月新高，和市場預測偏離收窄至不足750點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開166點子，報7.2450，上個交易日即期匯率收盤報7.2616。



隔夜美國財政部長貝森特表示，他將在周五與中國財長藍佛安首次通話。他又指，人民幣是一種「非常難以估值的貨幣」，在任何學術模型上，例如就購買力平價計算而言，人民幣屬「便宜」。他還說，人民幣的「X因素」在於投資中國的境外投資者能否在幾年後將錢取出。



市場人士預計，未來中美達成新一輪協議的可能性逐漸上升，這有利於緩和人民幣貶值壓力。



一中資行交易員表示，中美達成貿易協議之路料坎坷，但目前看最壞的時刻已經過去。同時，中國債市調整後中美負利差有所收窄，人民幣的貶值壓力也有所減弱。(jq)