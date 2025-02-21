21/02/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升62點兩連升，何立峰今晚與美財長通話

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2554，較上個交易日4時30分收盤價升62點子，兩連升，創1月24日以來一個月新高，全日在7.2347至7.2558之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌179點子，報7.2536。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1696，較上個交易日升16點子，止兩連跌，創2月6日以來半個月新高，和市場預測偏離收窄至不足750點，上個交易日報7.1712。



中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，據了解，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰擬於今晚應約與貝森特舉行視頻通話，就中美經濟領域重要問題進行溝通。貝森特在早前表示，人民幣是一種「非常難以估值的貨幣」，在任何學術模型上，例如就購買力平價計算而言，人民幣屬「便宜」。



市場人士表示，市場對特朗普的關稅威脅擔憂減弱，美指也承壓回落，市場對中國資產的信心不斷回升，也緩解資金外流壓力。套利資金在美元/人民幣長端掉期的買需不減，使得長端掉期反彈至四個月新高，短期或仍存反彈空間。



花旗認為，中美貿易爭端仍可能升級，特別是4月1日以後，預計人民幣三個月內可能靠近7.5關口，6-12個月則可能回到7.3附近。(jq)