21/02/2025 09:26

【ＡＩ】自動駕駛出租車開進廣州市中心，首批4條路線往返機場等

《經濟通通訊社21日專訊》廣州市中心今日開始有得坐自動駕駛出租車(Robotaxi)。據《廣州日報》報道，Robotaxi今日起開進廣州市中心、機場和高鐵站，廣州街坊或遊客只需登錄小馬智行App選擇好地點，預約好出發時間，就能在市中心約到一輛廣州自動駕駛示範運營專線的車輛，體驗往返廣州白雲國際機場和廣州南站的自動駕駛服務。



小馬智行中國區公關負責人戴敦峰表示，本次示範運營車型為搭載小馬智行第六代自動駕駛系統的廣豐賽那，其已納入廣州市智能網聯汽車(自動駕駛)示範運營車型目錄，並獲得廣州市高快速路測試許可。



據介紹，首批專線有5個市中心地點4條路線，分別是廣州花園酒店-廣州白雲國際機場往返，廣州塔-廣州南站往返，珠江新城(冼村地鐵站)-廣州南站往返，珠江新城(冼村地鐵站)-廣州白雲國際機場往返，營運時間為每天10:00-15:00，19:30-21:30，收費標準按照相關政策要求和計費標準執行。



*在高速公路行駛時速幾乎達120公里上限*



該報記者試坐「廣州花園酒店-白雲機場T2航站樓」路線，單程32公里，平台預計需耗時48分鐘，實際僅用時34分鐘，最終收費76.6元人民幣，已包含過路費，費用與其他網約車平台的最優惠快車收費相若。在機場高速路況良好、行駛安全的情況下，車輛幾乎能以120km/h的最高限速行駛，並隨時根據路況實時動態調整行駛策略，與前車保持安全車距。在車流較多的市區以及航站樓出發平台行駛時，車輛則開得很謹慎，不壓線、主動避讓行人等；停靠路邊上落客時會自動打燈，緩緩靠邊。



報道引述相關工作人員指，在初期示範運營時，車內司機位必須配有安全員，以在必要關頭隨時切換成人工駕駛，未來這條專線有望如南沙區一樣，不斷推進自動駕駛車輛向車內全無人進階。(sl)



