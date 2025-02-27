21/02/2025 14:04

【ＡＩ】阿里雲魔搭社區首發階躍星辰最新兩款開源多模態模型

《經濟通通訊社21日專訊》今起一連3天在上海舉行的全球開發者先鋒大會(GDC)上，阿里雲魔搭社區首發階躍星辰最新開源的兩款多模態模型，包括基於300億參數、全球參數量最大的開源視頻生成模型Step-Video-T2V，以及業界首款產品級開源語音交互模型Step-Audio，而這兩款模型是近期全球多模態領域最熱門的開源模型。目前魔搭社區已上架超過4萬個開源模型，涵蓋LLM、對話、語音、文生圖、圖生視頻等多個領域，是中國最大的AI模型社區。



總部位於上海的大模型初創公司階躍星辰是「中國AI六小虎」之一，也是吉利的生態戰略合作夥伴。在Step-Video-T2V和Step-Audio開發過程中，雙方深度合作，在算力算法、場景訓練等領域優勢互補，顯著增強了多模態大模型的性能表現。雙方近日聯合宣布將這兩款模型向全球開發者開源，推動AI視頻創作普惠化。目前吉利自研星睿大模型已與這兩款模型完成融合，而這兩款開源模型亦將上線階躍星辰的App「躍問」。



據介紹，Step-Video-T2V是基於300億參數的文本轉視頻預訓練模型，能夠生成高達204幀的視頻，在指令遵循、運動平滑性、物理合理性、美感度等方面表現均顯著超過市面上既有的開源視頻模型。



Step-Audio是業界首個產品級開源語音模型，參數規模多達1300多億。根據Llama Question等5大主流公開測試，Step-Audio模型性能均位列第一，並在HSK-6(漢語水平考試六級)的測評中表現尤佳。(sl)