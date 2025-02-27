21/02/2025 17:22

【ＡＩ】工信部座談會促推進機器人產業發展，宇樹王興興等在座

《經濟通通訊社21日專訊》工信部副部長辛國斌今日主持召開第十三次製造業企業座談會，圍繞加快發展機器人產業、塑造高質量發展新動能，聽取企業情況介紹和意見建議。來自工業機器人、服務機器人、特種機器人等機器人產業的20家企業負責人作交流發言，包括宇樹科技創始人兼CEO王興興、極智嘉(Geek+)聯合創始人兼CTO李洪波、埃夫特(滬:688165)董事長兼總經理游瑋、綠的諧波(滬:688017)總經理張雨文等。工信部相關司局對企業反映的問題訴求予以回應。



會議強調，要扎實推進機器人產業高質量發展，敦促相關企業要立足行業苦練內功，沉下心來搞自主創新，通過持續投入和攻堅補齊短板弱項，不斷提升技術水平和創新能力，夯實產業高質量發展基礎。要深耕市場創新場景應用，在細分領域深度挖掘，積極探索新產品、新服務和新方案，開辟發展新賽道，加速推動創新成果工程化產業化和持續迭代。要協同共進強化鏈式發展，領軍企業主動帶動上下游協作，中小企業集中資源打造核心產品，強化配套能力，形成更加緊密的產學研用合作體系。



工信部表示，將深入貫徹落實民營企業座談會精神，堅定不移支持民營企業、中小企業發展壯大，不斷加強服務保障，持續營造良好營商環境，支持廣大企業家堅守主業、做強實業，加強自主創新，堅定不移走高質量發展之路，發展新質生產力。(sl)