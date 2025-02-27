21/02/2025 15:31

【ＡＩ】吉利、千里科技、階躍星辰宣布加強汽車全域智能合作

《經濟通通訊社21日專訊》2025全球開發者先鋒大會今起一連3天在上海舉行，吉利汽車集團、千里科技和階躍星辰在會上聯合宣布，將進一步加強三方現有的技術合作夥伴關係，推動「AI+車」深度融合，共啟汽車全域智能新時代。三方將依託吉利在整車製造、智算平台、衛星網絡等領域的基建優勢，結合千里科技的產品創新能力，以及階躍星辰在大模型方面深厚的技術積累，為汽車智能化變革注入新動能。



*階躍星辰：3月將開源自研圖生視頻模型*



另外，在大會上舉辦的階躍星辰首屆生態開放日上，階躍星辰創始人、CEO姜大昕表示，隨著大模型技術飛速進步，愈來愈多人開始相信AGI在未來幾年就會成為現實。過去一年，階躍星辰累計發布了11個模型，覆蓋多個技術節點，預計今年3月，階躍星辰還將開源公司自研的圖生視頻模型。



數天前階躍星辰和吉利聯合宣布，將雙方合作的兩款階躍Step系列多模態大模型向全球開發者開源，分別是全球參數量最大的開源視頻生成模型階躍Step-Video-T2V，以及業界首款產品級開源語音交互模型階躍Step-Audio。在今天的大會上，中國最大的AI模型社區阿里雲魔搭社區首發階躍這兩款開源多模態模型。姜大昕介紹，這兩款模型開源後很快獲得廣泛開發群體收藏，目前已位居GitHub同類模型排行榜第一。(sl)