21/02/2025 14:43

《中國要聞》老鋪黃金下周調整產品價格，調價前每人每日限購5件

《經濟通通訊社21日專訊》老鋪黃金(06181)上海豫園店、北京SKP店等多家自營店昨晚陸續發公告稱，老鋪黃金將自今年2月25日(下周二)調整產品價格，但未公布調價細節，稱「具體調價詳情以線上線下門店實際標價為準」。公告同時提到，相關門店在調價前、即今年2月25日前限購，每位顧客在老鋪黃金門店購買飾品類產品每日限一次，每次購買同款產品不超過2件、購買總數量不超過5件。



國金證券在研報中指出，金價攀升刺激消費熱情，奢品調性支撐，旺季動銷表現亮麗。老鋪黃金產品定價採用一口價模式，一般每年進行2次調價，相對金價變動具有一定滯後性，參考2024年因金價上漲於3月和9月上調零售價格，上調幅度與金價漲幅基本一致，因此在金價上漲、老鋪黃金即將調價前，消費者購買熱情將大幅釋放。



老鋪黃金還在昨日晚間發布截至2024年12月31日的全年業績盈利預告指，集團預計2024年全年將實現淨利潤約14億元人民幣至15億元人民幣，預計同比增長約236%至260%。



對於業績預增的原因，老鋪黃金表示，由於集團品牌影響力持續擴大形成的市場顯著優勢，帶來存量店舖整體營收(包括渠道)的大幅增長；集團產品的持續優化、推新及迭代，促進了營收的持續增長；以及對比2023年，公司新增門店7家、優化及擴容門店4家，產生增量營收貢獻。



足金珠寶按加工技術可分為古法黃金珠寶、硬金珠寶及普通黃金珠寶。專注古法黃金的老鋪黃金因旗下店舖均為自營門店，且多布局在重奢商場，也被稱為黃金界的「愛馬仕」。(sl)