21/02/2025 10:04

《港股評論》續看好金價前景，惟短線可先行獲利

《港股評論》上周我們在本專欄提及美國打開了新一輪貿易戰後對港股後市的影響，本周我們將會分析黃金及債券的投資機會。在過去一周，美國總統特朗普計劃對入口的汽車徵收25%關稅，並從3月12日開始對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅，又可能對藥品及半導體芯片開徵25%關稅，以及將制定計劃對各國產品實施與該國對美關稅稅率相匹配的對等關稅，消息觸發市場憂慮，推動國際金價繼續上升。



黃金作為我們看好的投資產品之一，我們已經在不同專欄多次建議投資者持有黃金，並維持看好金價偏好的看法不變。雖然金價已到達我們2025年上半年目標價每盎司2877美元，本周現貨金價曾創每盎司2947美元的紀錄新高，今年至今已經累升逾10%，但我們對黃金後市中線走勢繼續保持樂觀，下一個目標將為每盎司3062美元。



然而，從圖表來看，金價多次經過一輪急升之後便開始出現一段短線橫行偏軟走勢，畢竟技術上已經明顯超買。技術走勢上以周線圖分析，金價已經出現七連陽，從2015年到現在10年間，出現六連陽或以上的情況有兩次（不計今次），分別是2016年5月到7月，以及2020年6月到8月。



上述兩段時間金價經過一輪急升後，便開始出現一段短線橫行偏軟格局。經過一輪整固後，升浪便會繼續。因此，短線而言，由於金價已達我們第一個目標，不妨考慮於近期在紀錄高位附近分段小幅套利。



事實上，參照過去五次減息周期，黃金的平均回報率為11.9%，跑贏美股的平均回報率7.7%。而且，各中央銀行增持黃金是大趨勢，相信這些基本面及供求因素會繼續為金價帶來一定的支持。同時，全球地緣政治局勢的動盪，特別是美國打響的貿易戰，促使投資者更傾向於將黃金作為避險資產配置。



世界黃金協會在本月初公布的年度黃金需求趨勢報告中稱，受各國央行買入及投資需求上升推動，2024年全球黃金需求再創新高，按年增長1.5%，達到4974噸。當中，波蘭國家銀行及土耳其央行為去年各國央行中的首兩大淨買家。



另方面，我們相信美國對內地實施關稅，以及對加拿大和墨西哥的關稅預期，將在未來幾個月內影響亞洲新興市場美元信用高等級指數的情緒。儘管行政命令僅對內地增加了10%關稅，但關稅商品範圍更廣。雖然我們認為這不會實質性影響中國出口，但可能會對債市造成一個更波動的投資環境。



更大的風險來自對加拿大的暫定關稅，這可能會推高油價，並在亞洲造成基本面風險和美國的通脹壓力。我們在去年底建議投資者，持有新興市場投資級別和高收益債券為主。儘管關稅和地緣政治風險上升，和美國聯儲局的鴿派立場，到目前為止，2025年亞洲新興市場美元信用高收益指數表現出顯著的穩定性，為基準收益率水平提供了支撐。高收益也抵消了一些信用利差的波動，特別是來自內地房地產部門的波動。債券市場的波動性，主要影響低利差的BB級債券。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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