21/02/2025 11:20

【外圍經濟】日本央行行長植田和男：若孳息率大幅上升將靈活購債

《經濟通通訊社21日專訊》日本央行行長植田和男周五(20日)在國會表示，如果債券孳息率大幅上升，央行將靈活購買國債，但很難提前確定何時進行此類操作。



植田和男回答問題時表示，日本央行將密切關注市場，決定是否進行債券操作。此外他預計當前寬鬆的金融環境將支持經濟。



*紐約梅隆銀行：沒有證據表明市場波動與日圓套利交易平倉有關*



紐約梅隆銀行稱，幾乎沒有證據表明市場波動與日圓套利交易平倉有關。



高級亞太市場策略師張偉勤表示，近期日圓日間資金流動清淡，並存在拋售傾向，周三(19日)曾一度出現一段時間以來的首次日圓買盤。BNY iFlow數據亦顯示，客戶仍在做多日圓，並且「幾乎沒有理由增加對日圓持倉的對沖」。(rc)