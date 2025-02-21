21/02/2025 13:41

【外圍經濟】瑞銀多名策略師據報離職，包括首席美國證券策略師

《經濟通通訊社21日專訊》外電引述知情人士透露，瑞銀證券首席美國證券策略師Jonathan Golub，以及高級證券策略師兼投資組合分析聯席主管Patrick Palfrey已離開該公司。此外，他們的團隊有幾名成員亦已經離職。



瑞銀發言人對此拒絕評論，Golub和Palfrey亦未立即回應。



根據Golub的LinkedIn個人資料，隨著瑞銀收購瑞信，他2023年重新加入瑞銀。他曾於2009年至2013年擔任瑞銀首席美國證券策略師。根據Palfrey的LinkedIn個人資料，他於2023年從瑞信轉投瑞銀，他曾擔任RBC Capital Markets的證券策略師。(rc)