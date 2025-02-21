21/02/2025 14:20

【特朗普新政】蘋果CEO庫克在白宮與特朗普會面

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普周四(20日)在白宮會見蘋果行政總裁庫克。



庫克在當地時間周四10點左右被拍到步行前往白宮，兩人的會面在大約11:15結束。庫克受訪時表示，他與總統進行了一次「良好的會晤」。



目前，外界尚不清楚雙方會談的具體細節，官方也沒有提供討論議程。



庫克是自去年11月特朗普勝選以來，一直尋求與總統培養密切關係的美國科技業領袖之一。他上個月剛參加總統的就職典禮，並在總統過渡期間造訪特朗普在佛羅里達州的海湖莊園。



分析指，蘋果目前正面臨被捲入特朗普關稅政策帶來的的風險中，估計雙方見面曾談及關稅問題。根據美銀分析師Wamsi Mohan的預估，假設特朗普政府最低10%的關稅適用於所有商品，蘋果需要將產品的價格提高約9%，以抵銷關稅的影響，但這可能會對其設備銷售造成打擊。如果蘋果選擇不加價，其每股獲利在2026年將下降26美仙，即3.1%。(rc)