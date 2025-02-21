21/02/2025 16:04

【外圍經濟】歐盟批准9.2億歐元補貼，支持德國建造晶片工廠

《經濟通通訊社21日專訊》歐盟委員會周四（20日）批准總額9.2億歐元的國家援助計劃，支持德國英飛凌科技公司(Infineon Technologies)在德國德累斯頓建設一家晶片製造工廠。



歐盟委員會表示，這項援助計劃將加強歐洲在半導體技術領域的供應安全、韌性和技術自主性。援助資金將以直接向英飛凌提供9.2億歐元補助金的形式，支持其總額為35億歐元的投資。



根據德國向歐盟委員會報告的計劃，該工廠生產的產品將具有兩大類關鍵技​​術，一是用於電子系統中電源切換、管理和控制的分立電源技術，二是類比/混合訊號積體電路技術。



這是歐盟自2022年以來，第六次批准支持半導體產業發展的國家援助措施。(rc)