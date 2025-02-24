24/02/2025 17:14

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社24日專訊》美股三大指數上周五（21日）收市重挫，錄得新年以來最糟糕表現。經濟數據弱於預期引發對經濟前景的擔憂，大型科技股下跌。道指收市跌748.63點或1.69%，報43428.02點；標普500指數跌104.39點或1.71%，報6013.13點；納指跌438.36點或2.20%，報19524.01點。港股方面，恆生指數收市報23341，跌136點或0.6%，成交3560億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登主持關於央行資產負債表的討論；同一時間，加拿大央行副總裁格拉韋爾參加英倫銀行的小組討論活動。25日凌晨2:00am，英倫銀行貨幣政策委員會委員丁格拉就英國貨幣政策狀況發表演講。



數據方面，今日5:00pm，德國公布2月IFO-企業信心指數，料由85.1升至85.8。今晚6:00pm，歐元區公布1月消費者物價指數，月率料由0.4%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料維持於2.4%。11:30pm，美國公布2月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由14.1降至6.4。



在美國，今日公布業績的公司有：攜程網(US.TCOM)、Zoom視頻通訊(US.ZM)等。(wa)