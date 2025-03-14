24/02/2025 09:26

【國際要聞】德國統一後最高投票率，默茨矢言擺脫對美國依賴

《經濟通通訊社24日專訊》據德國電視二台報道，德國大選投票率高達83%，是自1990年德國統一以來的最高水平。保守派基民盟/基社盟領袖默茨在投票日表示，他未來施政重點是擺脫對美國的依賴。



默茨表示，美國新政府對烏克蘭的未來顯得無所謂，「我們必須在美國面前捍衛歐洲利益，不能被當成侏儒。」但他同時強調，討論在烏克蘭境內部署德國部隊的問題還為時尚早。



分析指，德國作為歐洲最大經濟體，面臨增長停滯、俄羅斯對烏克蘭的戰爭久拖不決，且美國總統特朗普打響全球貿易戰，此次大選對德國及歐洲未來，具有特別重要的意義。



*肖爾茨：不參加組盟談判*



默茨將需要與至少一個盟友籌組聯合政府，才能確保在國會獲得多數席位。分析指，默茨最有可能結盟的選項要麼是社民黨，要麼就是綠黨。肖爾茨已於周日表示，他個人不會參加組盟談判。



票站外民調顯示，由默茨領導的基民盟/基社盟以29%的得票率領先。由魏德爾領導的右翼德國選擇黨位居第二，得到19.5%的選票。由現任總理肖爾茨領導的社民黨以16%的得票率位居第三。排在第四位的是哈貝克領導的綠黨，獲得13.5%選票。(jf)