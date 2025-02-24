24/02/2025 08:36

【開市Ｇｏ】美股急挫，中概股續強阿里升半成，國指科指換馬

【要聞盤點】



1、美國最新消費者信心數據疲軟，引發投資者對經濟放緩和通脹持續上升的擔憂，美股周五遭拋售。道指收挫748點，為今年以來最大單日跌幅；納指挫438點。標普500指數收跌104。金龍中國指數升130點，阿里巴巴及拼多多齊升逾半成。日經期貨截至上午8時18分升99點。



2、美國密西根大學公布調查顯示，未來3至5年通脹預期升至3.5%，高於初值和市場預期，1年通脹預期維持4.3%。



3、彭博報道，美國要求墨西哥對中國進口商品徵收關稅，作為避免美國關稅的條件。



4、特朗普考慮徵收報復性關稅，應對多國對美國科技公司徵收數碼稅，措施或將很快公布。



5、消息指特朗普簽署指令，要求外國投資委員會限制中國企業投資美國若干戰略領域，港澳地區包括在內。



6、美國與烏克蘭仍討論礦產協議條款，財長貝森特稱經濟合作夥伴關係將惠及雙方。



7、歐央行委員德加洛稱，基準存款利率今年夏季或降至2厘水平。



8、恒指公司公布季度檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，成分股數目維持83隻，國企指數、科技指數、綜合指數等多項指數均有所調整。



【焦點股】



中概科技股：阿里(09988)、騰訊(00700)、百度(09888)

- 美股周五急挫金龍中國指數仍上升

- WisdomTree Investments證券策略主管將十家中國科企併稱為「Ternific 10」（十大勁旅），認為其有望挑戰美股七雄地位



金沙中國(01928)

- 去年純利按年升51%，經調整物業EBITDA增加4.7%，派末期息25港仙



中通快遞(02057)、百濟神州(06160)

- 獲納入恒生國企指數



中國生物製藥(01177)、李寧(02331)

- 遭剔出恒生國企指數



騰訊音樂(01698)、地平線機器人(09660)

- 獲納入恒生科技指數



東方甄選(01797)、眾安在綫(06060)

- 遭剔出恒生科技指數



先健科技(01302)

- 獲納入恒生生物科技指數



宜明昂科(01541)

- 遭剔出恒生生物科技指數



新世界發展(00017)

- 預料中期持續經營虧損最多68億元



萬科企業(02202)、

- 獲深圳地鐵借42億元人民幣，用於償還債務



贛鋒鋰業(01772)

- 斥資2億元人民幣收購易儲能源90%股權



萬洲國際(00288)

- 行使超配權，出售史密斯菲爾德股份套現近4億元



南方航空(01055)

- 擬撤回分拆南方航空物流上市計劃



中國再保險(01508)

- 預料去年純利增長最高可達1倍



滙豐控股(00005)

- 績後持續回購，上周五耗資8525萬元回購港股





【油金報價】



紐約期油上升0.04%，報70.43美元/桶



布倫特期油上升0.01%，報74.04美元/桶



黃金現貨下跌0.13%，報2949.30美元/盎司



黃金期貨下跌0.06%，報2851.70美元/盎司