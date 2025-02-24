24/02/2025 11:11

《豪論國金－李振豪》利率及財赤變化預測美股走勢

《豪論國金》特朗普政策顯而易見，但利率走勢卻撲朔迷離。除了未來經濟數據受政策影響而難於預測，美國聯儲局過往朝令夕改的操作亦是左右美股走勢的重要因素。



筆者同意關稅將刺激通脹，但油價下跌將抵消其威力，通脹料只會區間波動，而非市場普遍預期的直線上升，因此預期未來利率走勢將與1995至1999年時相若。當時經濟不溫不火，通脹亦是區間波動，以此基礎分析當時美股11個板塊與聯邦利率的相關系數，以推測未來利率變化對各板塊走勢的影響。



結果顯示，在1995年7月首次減息後的12個月，所有相關系數的負值平均佔比為0.73，即超過七成機率當利率下降時各板塊將會上升，當中最敏感的，即負值最高首五位，分別是醫療護理、金融、工業、非必需品及通訊，此結果與去年減息後美股持續上升走勢相似。當時減息至第三次後，該負值平均佔比更提升至0.93，暗示就算今年聯儲局減息放緩，整體利率氛圍都有利美股後市。但是，聯儲局暫停減息後14個月，忽然在1997年3月加息25基點，並維持此水平長達17個月，之後才再次減息，期間各相關系數頓時大幅由負值變正值，美股各板塊全線下跌。因此，如未來聯儲局暫緩減息，甚至忽然加息，或主席鮑威爾利用其修辭造詣分享觀點時，相信減息利好美股的優勢料大打折扣。



另外，美國財赤問題亦為人詬病。拜登上任時通過加強財政政策以刺激經濟，例如多次豁免學生貸款等，財赤佔GDP比例攀升，截至1月報負6.3%。參考近30年按月數據，抽出比例高過7%後持續上升的案例，結果顯示符合條件的只有2009及2020年時出現，並歸納2023年4至去年11月數據，共三個案例中找出各板塊走勢與財赤的相關系數，當中負值（財赤愈深板塊愈走高）佔比分別是45%、45%及55%，平均值為48%，反映財赤變化利好或利淡各板塊的機率各近一半，結果欠缺啟示性。而各板塊中表現最住首五位分別是工業、物料、科技、醫療護理及非必需品，畢竟財赤惡化都是為了支持經濟，它們大部分屬於傳統周期性股份，結果尚算合理。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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