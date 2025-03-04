24/02/2025 08:18

【大國博弈】何立峰與美財長貝森特視頻通話，中方嚴正關切加關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰21日晚間應約與美國財政部部長貝森特舉行視頻通話，雙方圍繞落實中美元首通話共識，就中美經濟領域重要問題深入交換意見。雙方均認同中美經貿關係的重要性，雙方同意就彼此關心的問題繼續保持溝通。中方就近期美對華加徵關稅等限制措施表達嚴正關切。



*美方對中方的禁毒、貿易不平衡等表達嚴重關切*



美國商務部稱，兩人就雙邊經濟關係交換意見。貝森特對中方的禁毒工作、不公平政策及貿易不平衡表達嚴重關切，強調美國政府致力於奉行保護美國經濟、工人及國家安全的經貿政策。貝森特與何立峰同意保持溝通。



美國總統特朗普在2月初對所有中國商品加徵了10%的關稅，理由是中國未能遏制芬太尼販運。北京對此作出反擊，針對一些美國進口商品，包括能源和農用設備，加徵最高15%的定向關稅，並對包括谷歌(Google)在內的幾家公司發布了可能面臨制裁的通知。特朗普還計劃對所有向美國進口商品徵稅的國家進一步加徵報復性的關稅。在選舉期間，特朗普曾警告要對所有中國進口商品加徵60%的關稅。