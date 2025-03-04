24/02/2025 08:25

【大國博弈】美國擬對中國船舶徵費，商務部：捍衛中方權益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》美國貿易代表署日前宣布，就對中國海事、物流、造船等領域採取限制措施，徵求公眾意見。在北京，商務部敦促美方尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法；中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。



中國商務部指，美方出於國內政治需要，濫用301調查手段，是對多邊貿易體制的進一步破壞，批評美方提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國內通脹壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益，美國內對此也有很大反對聲音。有關國家和組織也對美方調查表示反對和不滿。



中國商務部又指，中美雙方自去年3月以來，已就美國對華海事、物流和造船業相關調查，開展多輪溝通。中方反覆申明對301調查看法，要求美方回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題，甩鍋到中方頭上，但美方仍一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。



美國貿易代表署因應301調查報告，上星期五(21日)建議對中國製造和營運的船舶徵收新費用和實施限制，並要求推動由美國船隻運輸美國貨。署方邀請公眾在下月24日的聽證會前提交意見。