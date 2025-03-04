24/02/2025 08:36

【大國博弈】官媒：中美經濟高層溝通釋放三重訊號

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》中國中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰21日應約與美國財政部部長貝森特舉行視頻通話。央視旗下「玉淵譚天」發文表示，這是美國總統特朗普政府上任以來，中美經濟領域高層官員間進行的首次通話，中美經濟高層溝通釋放了三重訊號。



文章指，第一重訊號是經貿關係很重要、得談。溝通中，雙方認同中美經貿關係的重要性。中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是選擇。



第二重訊號是對於美對華關稅，嚴正關切。文章稱，在通話中，中方想必進一步闡明了原則立場。美方後續如若還有其他行動，中方必定會採取堅決措施維護自身利益。後期如果中美開啟正式談判，美方間歇性揮舞關稅棒仍是大概率事件。對於這些，中方心知肚明，淡然處之。還是那句話，談，大門敞開。打，奉陪到底。



*同意繼續溝通*



第三重訊號為同意繼續溝通。據了解，近期，中國一些經貿部門的負責人也向美方新任經貿高層官員發去了履新賀信，展現中方保持經貿部門間溝通管道的建設性態度，也得到美方的積極回應。文章提及，中美經貿領域能談的話題很多，不僅有雙方的關切事項，還有兩國宏觀經濟溝通協調、共同應對全球性挑戰等，雙方一直以來也透過G20、APEC財金渠道等多邊機制保持密切溝通。這些對於兩國和世界都有重要意義。