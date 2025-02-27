24/02/2025 11:59

【ＡＩ】黃仁勳：DeepSeek後期訓練仍需要大量資源

《經濟通通訊社24日專訊》DeepSeek R1模型的開源發布近日引發全球轟動。有人認為，既然DeepSeek可以用極低成本就能訓練出頂級模型，未來誰還需要買那麼多顯卡？這導致英偉達股價一度暴跌。



對此，英偉達創始人黃仁勳近期在一個採訪中駁斥了這種說法，他認為，DeepSeek R1的發布不僅不會終結AI計算需求，反而會激發市場對更高效AI模型的追求，從而推動整個行業的發展。



黃仁勳指出，儘管DeepSeek在AI模型的預訓練方面取得了進展，但後期訓練仍然至關重要，並且需要大量資源。這意味著，即使預訓練效率提高，AI模型的推理過程仍然需要強大的計算能力支持，英偉達的芯片產品仍將在AI發展中扮演關鍵角色。(lc)