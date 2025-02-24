24/02/2025 16:11

香港機場1月客運量增28%至528萬人次，再創疫後新高

《經濟通通訊社24日專訊》機管局公布，香港國際機場2025年1月的客運量達528萬人次，按年升27.8%；於1月25日，客運量逾19.3萬人次，再創疫後新高，反映客運量的高峰已完全恢復至疫情前。



1月，飛機起降量增加17%至3.37萬架次，亦為疫後最高；貨運量的升勢持續，按年上升4.1%至39.4萬公噸。所有貨運類別均有正面的增幅，轉口貨運量錄得最高12.2%增幅。月內，在主要貿易地區中以往來中東、歐洲及澳大拉西亞的貨運量升幅最明顯。



過去12個月，機場客運量大幅飆升30.5%至5420萬人次；飛機起降量升27.6%至36.82萬架次，而貨運量則有雙位數增幅，增加12%至495萬公噸。



今年1月，香港國際機場於大灣區新增3個城市候機樓，分別位於廣州賓館、佛山南海萬科廣場，以及台山昌大昌廣場，提供直達香港國際機場的客車及轎車服務。



機管局企業發展副總監方瑞文表示，機管局正積極拓展大灣區的城市候機樓數目，到今年3月將會增加至合共30個，加強香港國際機場多式聯運的連接能力。(bi)