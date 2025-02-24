24/02/2025 19:38

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，百威亞太攜程公布業績

《經濟通通訊社24日專訊》韓國央行公布議息結果，及百威亞太攜程公布業績，料為周二（25日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，新西蘭副總理兼外交部長彼得斯訪華（至27日）。東盟秘書長、越南總理、東帝汶總統和泰國外長在東盟未來論壇開幕式上發表講話。周二本港時間9:00am，韓國央行公布利率決議。10:45am，澳洲央行助理總裁瓊斯發表線上爐邊談話。5:20pm，達拉斯聯儲總裁洛根在英倫銀行年度研究會議前發表演講。晚上9:00pm，歐洲央行執委施納貝爾在英倫銀行年度研究會議上發表演講。10:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在央行年度研究會議上致閉幕詞。



*德國公布第四季GDP，美國公布20大城市房價指數*



數據方面，周二2:00pm（本港時間．下同），日本公布1月工具機訂單。3:00pm，德國公布第四季國內生產總值，年率跌幅料由0.3%收窄至0.2%，經季節調整季率料由0.1%逆轉至下滑0.2%。4:30pm，香港公布1月出口，年率料由5.2%逆轉至下滑2.9%；1月進口年率跌幅料由1.1%擴大至2.7%；1月貿易收支料由負345億港元收窄至負138億港元。10:00pm，美國公布12月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.41%收窄至0.4%。



在本港，明日公布業績的公司有:ASMPT(00522)、百威亞太(01876)、攜程集團－S(09961)等。



另外，英偉達將在周三（26日）美股盤後公布業績。美國周五（28日）公布1月個人消費支出（PCE）物價指數。(wa)