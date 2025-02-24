24/02/2025 17:54
【高息定存】銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起存
《經濟通通訊社24日專訊》市場對美國減息的預期有所降溫，部分本地銀行上調港元定存年息，東亞上調3個月港元定存年息至高達3.5厘，起存額為10萬元至1000萬元，適用於全新「顯卓理財」客戶，而同樣息率亦適用於起存額為200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。
創興銀行上調3個月港元定存年息至3.3厘，起存額為50萬元，適用於「全新客戶特優定期存款」全新客戶只需完成2個或以上指定項目：(1) 成功開立網上銀行，(2) 交齊文件並成功申請信用卡，(3) 完成投資風險評估問卷及開立投資帳戶。
另外，理慧銀行上調3個月港元定存年息至3.4厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
創興銀行上調3個月港元定存年息至3.3厘，起存額為50萬元，適用於「全新客戶特優定期存款」全新客戶只需完成2個或以上指定項目：(1) 成功開立網上銀行，(2) 交齊文件並成功申請信用卡，(3) 完成投資風險評估問卷及開立投資帳戶。
另外，理慧銀行上調3個月港元定存年息至3.4厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。(bn)
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