24/02/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.45845 -37.965 一周 4.11351 +0.071 兩周 4.14119 +0.071 一個月 4.06018 +0.072 兩個月 4.05946 -0.25 三個月 4.05946 -0.25 六個月 4.06018 +0.036 一年 4.11726 -0.036

《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報4.06018厘，升0.072基點，連升兩日；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.05946厘，跌0.25基點。隔夜息三連跌，報3.45845厘，跌37.965基點，六個月拆息升至4.06018厘，而一年期則跌至4.11726厘。港元匯價今早在7.7686-7.7719之間上落，最新報7.7719。(bi)資料來源：香港銀行公會