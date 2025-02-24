24/02/2025 11:23
《港元利率》一個月拆息報4.06厘連升兩日，隔夜息三連跌
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報4.06018厘，升0.072基點，連升兩日；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.05946厘，跌0.25基點。
隔夜息三連跌，報3.45845厘，跌37.965基點，六個月拆息升至4.06018厘，而一年期則跌至4.11726厘。
港元匯價今早在7.7686-7.7719之間上落，最新報7.7719。(bi)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息三連跌，報3.45845厘，跌37.965基點，六個月拆息升至4.06018厘，而一年期則跌至4.11726厘。
港元匯價今早在7.7686-7.7719之間上落，最新報7.7719。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.45845
|-37.965
|一周
|4.11351
|+0.071
|兩周
|4.14119
|+0.071
|一個月
|4.06018
|+0.072
|兩個月
|4.05946
|-0.25
|三個月
|4.05946
|-0.25
|六個月
|4.06018
|+0.036
|一年
|4.11726
|-0.036
資料來源：香港銀行公會