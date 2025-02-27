24/02/2025 15:37

【ＡＩ】商湯大裝置推DeepSeek企業版，免費版算力擴容

《經濟通通訊社24日專訊》商湯科技微信公眾號今日下午發文稱，商湯大裝置萬象平台今年2月正式上線DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等模型，並為免費版提供3個月內千萬Token額度後，獲客戶熱烈響應。經過系列優化，商湯大裝置現正式上線企業版DeepSeek-R1-Enterprise，提供高性能、高穩定的服務保障，助力模型服務效率與質量的飛躍；同時完成免費版國產化適配與算力擴容，讓DeepSeek-R1模型惠及更多用戶。



文章提到，知名評測機構SuperCLUE最近連續兩次發布的、對第三方平台DeepSeek-R1滿血版的API服務穩定性測評結果顯示，商湯大裝置在回覆率、準確率、推理速度等方面均表現優異，並在最新評測中位居DeepSeek免費版API排名第一梯隊。(sl)