24/02/2025 13:31

【ＡＩ】百度APP升級：集成AI搜索、數字人智能體等能力

《經濟通通訊社24日專訊》百度APP今日上線新的AI入口，並整合文心大模型與DeepSeek的模型能力，發布全新升級版本。此次升級集成「AI搜索」、「全網信息提煉」、「捏一下AI總結」、「數字人智能體」等智能體驗，實現更個性化的搜索體驗、更豐富的內容服務和更廣闊的產品邊界。



具體而言，一方面基於百度搜索海量的用戶畫像和行為數據，結合大模型的推理思考能力，讓AI能夠更深刻地理解用戶意圖，提供千人千面的搜索結果和AI智能總結。此外，依托百度搜索溯源庫、智能體開發者生態和AIGC創作功能豐富內容供給，動態組織、智能總結出多模態豐富內容推薦呈現。用戶無需在眾多網頁間跳轉篩選，而是直接獲得精煉後的內容，還能「捏一下」實現信息高效總結。(ct)