24/02/2025 13:52

《行業數據》乘聯會上調今年乘用車零售量預測，下調出口預測量

《經濟通通訊社24日專訊》中國乘聯會秘書長崔東樹表示，內地1月乘用車行業表現較好，考慮到今年國家政策促銷費的良好政策取向和未來環境變化趨勢，上調今年行業年度預測，期內乘用車零售量預測為2343萬輛，按年增2%，預測總量較上月預測值增加7萬輛。



2025年乘用車出口預測527萬輛，按年增10%，預測總量較上月預測值減少3萬輛。崔東樹指出，主要是考慮俄烏局勢的複雜性和美國影響力的不確定性，待局勢更明朗後再持續下調預期。



2025年新能源乘用車批發預測1565萬輛，按年增28%，預測總量較上月預測值減少3萬輛。



2025年全國汽車批發預測3266萬輛，按年增4%，預測總量較1月預測值減少1萬輛。



崔東樹表示，1月廠商銷售量低於車市零售，形成去庫存特徵；從目前的299萬輛的庫存水平和預期的到未來幾個月的市場增長的判斷，行業庫存消化壓力不大。



*若中美關稅戰存積極「預期差」，或延續出口高景氣拉動效應*



崔東樹稱，展望2025年，若中美關稅戰存在積極的「預期差」，將可能繼續延續出口高景氣的拉動效應；由於買房的主要是缺乏消費能力的窮人，若房地產市場繼續保持降價趨勢，減少房地產抄底效應的消費衝擊，房地產過高對經濟財富的分流則有利於消費的恢復。春節後，首次國務院常務會議提振消費有關工作，化解重點產業結構性矛盾政策措施，以及今年穩外資行動方案等，更加有效地保證了中國2025年經濟增長，對車市發展起到相對較好的穩定作用。(ct)