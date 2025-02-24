23,360.48
-117.44
(-0.50%)
23,372
-89
(-0.38%)
高水12
8,629.49
-37.23
(-0.43%)
5,773.99
-85.31
(-1.46%)
2,335.00億
3,375.00
-4.11
(-0.122%)
3,972.84
-5.60
(-0.141%)
10,985.49
-5.88
(-0.053%)
2,156.68
-3.89
(-0.18%)
95,358.1600
-899.8400
(-0.935%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0733
澳元最佳客戶買入價
4.9673
歐元最佳客戶買入價
8.1866
英鎊最佳客戶買入價
9.8696
日圓最佳客戶買入價
5.2179
推廣醫護之選 | 維柏健關節指定產品買1送1
恒生指數
23,360.48
-117.44
(-0.50%)
期指
高水12
23,372
-89
(-0.38%)
國企指數
8,629.49
-37.23
(-0.43%)
科技指數
5,773.99
-85.31
(-1.46%)
大市成交
2,335.00億
股票
2,162.45億
(92.610%)
窩輪
68.37億
(2.928%)
牛熊證
104.18億
(4.462%)
即時更新：24/02/2025 13:00
可賣空股票總成交
2,117.67億
主板賣空
310.49億
(14.662%)
半日數據，更新：24/02/2025 12:40
上証指數
成交：5,525.83億
3,375.00
-4.11
(-0.122%)
滬深300
3,972.84
-5.60
(-0.141%)
深証成指
10,985.49
-5.88
(-0.053%)
MSCI中國A50
2,156.68
-3.89
(-0.18%)
比特幣
資料由Binance提供
95,358.1600
-899.8400
(-0.935%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0733
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9673
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1866
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.8696
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2179
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！ 銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！
推介度：
14/03/2025 - 23/03/2025
14
二月
尖沙咀中港城｜一連11週週五及週六傍晚舉辦一連串戶外音樂藝術表演　公眾免費入場 尖沙咀中港城｜一連11週週五及週六傍晚舉辦一連串戶外音樂藝術表演　公眾免費入場
節慶活動 商場活動
尖沙咀中港城｜一連11週週五及週六傍晚舉辦一連串戶外音樂藝術表演　公眾免費入場
推介度：
14/02/2025 - 26/04/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股06181 老鋪黃金00388 香港交易所00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03
大國博弈

預算前瞻 | 樓市房策建議懶人包，放寬投資移民置業門檻提振樓...

21/02/2025 16:27
2025-26年度財政預算案
說說心理話
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.46%
1個月
4.06%
3個月
4.06%
更新：24/02/2025 11:15
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0733
電匯客戶賣出
1.0700
更新：24/02/2025 13:00:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處