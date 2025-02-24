24/02/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升154點子，報7.2400

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1717，較上個交易日跌21點子，創2月13日以來逾一周新低，和市場預測偏離擴至逾750點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開154點子，報7.2400，上個交易日即期匯率收盤報7.2554。



興業研究則認為，當前市場主要交易邏輯是國內股債匯聯動，短期人民幣還將維持區間震盪行情。區間下限主要由套息交易驅動、中間價把控幅度，而倘若未來中美談判傳出利好，或者外資對A股的增持更加積極，可能推動區間上限進一步上移。



瑞銀最新觀點認為，在美國貨幣和貿易政策不確定性加劇的情況下，短期內中國政府將較為重視穩定人民幣匯率。假設4月後美國對中國商品進一步加徵關稅，預計到2025年末人民幣匯率小貶至7.6關口。(jq)