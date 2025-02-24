24/02/2025 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收升70點子報7.2484，創一個月新高

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2484，較上個交易日4時30分收盤價升70點子，三連升，創1月24日以來一個月新高，全日在7.2278至7.2517之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升59點子，報7.2481。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1717，較上個交易日跌21點子，創2月13日以來逾一周新低，和市場預測偏離擴至逾750點。



市場人士表示，德國大選並未超出市場預期，而市場對美國經濟前景預期出現變化，關稅衝擊的擔憂則小幅減弱，加上美俄談判有些進展，美元承壓，國內資本市場情緒繼續轉好，人民幣面臨的內外部環境均得到改善，這有利於人民幣階段性回升。



中金公司外匯團隊最新周度展望認為，本周需繼續關注美國關稅、美俄談判等風險事件的變化，以及境內權益市場表現。近期上述風險事件對非美貨幣的影響整體偏向積極，若風險情緒延續改善，穩匯率政策力度減輕，人民幣匯率有望延續小幅升值趨勢。(jq)