24/02/2025 12:08

【ＡＩ】湖南醫保局：嚴禁使用人工智能等自動生成處方

《經濟通通訊社24日專訊》人工智能大模型陸續應用於各行各業，個別大型醫院更引入「電子醫生」--大模型預問診系統，協助梳理患者病史、病情等，提高醫生工作效率。為防人工智能在醫療領域遭濫用，湖南省醫保局近日發布《關於進一步加強基本醫療保障定點零售藥店管理的通知》，其中提出，互聯網醫院須按規定接入省醫保電子處方中心並進行電子處方流轉，處方行為須嚴格執行有關規定，應與患者或患者家屬進行有效、充分的溝通問診，嚴禁使用人工智能等自動生成處方。



另外，《通知》提出，要嚴格執行互聯網醫院管理有關要求，市級統籌地區經辦機構應與向定點零售藥店流轉處方的互聯網醫院所依託的實體醫療機構，統一簽訂補充協議並向社會公布，依託的實體醫療機構原則上應為二級及以上醫療機構，並承擔相應管理責任；因互聯網醫院違規被解除補充協議的，原則上同步解除實體醫療機構醫保定點協議。需跨市州提供處方流轉服務的互聯網醫院，須經定點零售藥店所在地市級經辦機構同意，報省醫保中心審定並由省醫保中心統一公布。未經公布的互聯網醫院，其電子處方不得作為納入統籌報銷的依據。(sl)