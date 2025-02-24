24/02/2025 12:08

《匯海威言－毛偉廉》金價升勢凌厲，短期或有回吐

《匯海威言》特朗普自去年11月勝選後，市場預期他會為市場帶來不確定因素，因此避險情緒將黃金價格從2540美元推升至現在的2900美元水平。不過，隨著俄烏戰爭有可能在短期內結束，金價可能面臨短暫回調壓力。



特朗普上任後，其關稅政策引發全球不安，導致避險資產中的黃金受到追捧。上周五（21日），現貨金收於2936美元，距離3000美元關口不遠。儘管今年金價屢創新高，筆者仍認為金價處於大牛市。



然而，俄烏戰爭似乎接近尾聲，特朗普承諾在上任100天內結束這場戰爭，也就是在4月中旬前，預期金價將有短暫回調。上周，美俄代表在沙特阿拉伯會面，為特朗普與普京的會晤做準備。雙方會面，意味著俄烏戰爭即將結束。近日，特朗普與澤連斯基關係緊張，預計特朗普將迫使澤連斯基向俄羅斯投降。



特朗普推動停戰的目的並非促進和平，而是為了壓低美國通脹，這將對美國有利。因此，預計特朗普會積極推動停戰。一旦俄烏停戰，對俄羅斯的能源制裁措施將很大機會解除，能源價格可能大幅回落，這有助於降低美國目前頗高的通脹率（最新為3%）。當美國通脹回落，聯儲局可提前減息，減息將降低發債成本。故此，結束俄烏戰爭對美國財政有顯著利益。宜密切關注特朗普與普京會面的日期，一旦確定，金價和油價可能會顯著回落。



特朗普快將對全美最大金庫進行審計，若庫存低於官方數字，料構成美元下跌壓力。



上周，特朗普表示將對全美最大金庫諾克斯堡進行審計。目前，美國總黃金儲備達8133.5噸，為全球最多，其中4572.2噸存放在諾克斯堡。外界一直對美國擁有的黃金數量存有疑慮，因為上一次審計是在1974年。在奧巴馬時期，曾有官員要求進行審計，但遭國會否決，進一步加深了外界的懷疑。



如果這次審計結果顯示黃金儲備大幅少於官方數字，預計將導致美元下跌，因為市場對美元的信心會下降，並對未來發債產生負面影響。故此，這次審計結果非常重要。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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