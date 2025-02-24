24/02/2025 09:57

【外圍經濟】巴菲特重申或增持日股，公布巴郡五大持倉股票

《經濟通通訊社24日專訊》巴郡公布2024年財報，巴菲特在給股東的信中回顧巴郡2024年的得失，及評論日本股市。他表示喜歡在日本的投資，重申或增持日股。



巴菲特表示，巴郡在2019年7月首次購買日本五大商社的股票。他當時僅僅翻閱財務報表，對極低的股價感到震驚。隨著時間推移，巴郡對這些公司的欣賞與日俱增。這五家公司分別為伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產，以及住友商事。



他認這五家公司運作得非常成功，在某種程度上，營運模式與巴郡相當相似。巴菲特強調，對五家公司的持股是長期的。他之前曾同意將巴郡的持股保持在每家公司股份的10%以下。不過，當接近這個上限時，這五家公司同意適度放鬆持股上限。隨著時間推移，未來巴郡或對這五家公司的持股比例增加。



數據顯示，截至去年底，巴郡對日本五大商社的總投資成本為138億美元，市值達235億美元。



*巴郡公布五大持倉股票*



此外，巴郡指美國運通、蘋果、美銀、可口可樂及雪佛龍為公司持倉五大的股票，股票總投資貨值2715.88億美元。(rc)