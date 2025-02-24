24/02/2025 10:29

【特朗普新政】特朗普要求製藥商將生產線移到美國，否則面臨關稅

《經濟通通訊社24日專訊》兩名知情人士透露，美國總統特朗普在一次非公開會議上警告製藥商，關稅即將到來，並表示企業應盡快將海外生產線轉移到美國。



特朗普上周四（20日）在白宮會見製藥公司高管，包括禮來行政總裁David Ricks、默克行政總裁Robert Davis、輝瑞行政總裁Albert Bourla和業內最大游說組織的負責人Stephen Ubl。這些高管原本希望說服特朗普支持一項法律，縮減允許聯邦政府對某些藥品價格進行談判，並支持遏制中間商的政策。



知情人士稱，特朗普沒有承諾這樣做，並表示擔心調整藥品定價政策可能會使共和黨通過稅改的努力變得更加複雜。(rc)