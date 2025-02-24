24/02/2025 11:45

【特朗普新政】美國多個聯邦機構：員工不必理會馬斯克報告要求

《經濟通通訊社24日專訊》美國多家聯邦政府機構要求員工，不用理會馬斯克要他們每周提交工作報告，否則就會被解僱的要求。



上周六（22日）晚上，聯邦工作人員收到一封電郵，要求他們在每周一晚上11:59之前詳細說明他們在前一周所做的工作。馬斯克表示，如果不回覆將被視為辭職。



不過，聯邦調查局(FBI)和國務院官員隨後給他們的工作人員發電郵，告訴他們不要作出回應。此外，美國國防部、國土安全部、教育部和商務部的工作人員，以及聯邦存款保險公司、國立衛生研究院和國稅局的工作人員也被告知，在收到進一步的指示之前，不要作出回應。



*特朗普對馬斯克讚譽有加*



與此同時，特朗普對馬斯克發出的指示讚譽有加，表示「埃隆（馬斯克）做得很好，但我希望他能更積極進取。記住，我們要拯救一個國家，最終要讓它變得比以往任何時候都更偉大。讓美國再次偉大！」(rc)