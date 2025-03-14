24/02/2025 13:34

【國際要聞】德國保守派領袖默茨當選，料將調整財政政策

《經濟通通訊社24日專訊》德國保守派領袖默茨在周日（23日）晚間的辯論中表示，希望在未來兩個月內組建聯合政府。分析預料他組成新政府後，將調整財政政策。



有分析指，在對市場最有利的情況下，默茨將與其他一個或兩個主流政黨組成強大的聯盟，這樣的結果很可能會使改革之路更加順暢，從而重振德國低迷的經濟，並使2009年出台，被稱為「債務剎車」的憲法法定舉債上限得到調整。



BCA Research首席地緣政治策略師Matt Gertken表示，對於市場而言，選舉結果是有利的，因為德國仍將有一個中間派政府，但將轉向更加親商、親投資的方向。德國將更有可能避免與特朗普政府在貿易、俄羅斯或中國問題上發生大規模分歧。



Evercore ISI副董事長Krishna Guha則認為，如果由基民盟/基社盟和社民黨組成兩黨聯盟，並得到其他黨派足夠的潛在支持以改革「債務剎車」法規，對歐洲、烏克蘭和金融市場而言將是最佳的結果。(rc)