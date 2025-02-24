24/02/2025 14:30

【外圍經濟】推動美股急升的「動物本能」，被指正向全球蔓延

《經濟通通訊社24日專訊》彭博社分析指，過去兩年推動美股急升的「動物本能」(animal spirits)正向全球蔓延。



標普500指數在2023年和2024年合計飆升逾50%，但自美國總統特朗普的就職典禮以來，基本持平。如今，這股勢頭正在轉向海外，投資者紛紛湧入歐洲和亞洲股市，無視關稅、貿易戰和軍事衝突的威脅。



自特朗普上任前夕以來，歐洲斯托克600指數上漲了5.8%，納斯達克金龍指數則大漲18%。相比之下，標準普爾500指數在此期間僅上漲0.3%。



Hirtle Callaghan投資長Brad Conger表示，由於美股的市場情緒和持倉期極端，這種逆轉現在可能會持續很長時間。他引述高盛1月底的一項投資者調查，該調查發現，絕大多數全球投 資組合經理認為，美國股市將在2025年取得最佳回報。這種一面倒的氛圍是他反向操作的原因之一，Conger的公司自2024年中以來就一直超配歐洲股市，去年末開始超配中國股市。



與此同時，中國AI新創公司DeepSeek的火爆，促使投資者重新考慮美股的高企，並使中國科技股在短期內更具吸引力。(rc)