24/02/2025 15:28

【美國議息】聯儲局官員古爾斯比淡化通脹預期上升的影響

《經濟通通訊社24日專訊》美國密歇根大學上周五（21日）發布的，美國消費者五年通脹預期為3.5%，創30年新高，引發市場憂慮。不過，芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)淡化其影響，稱仍有待觀察數據。



古爾斯比受訪時表示，數字不是很高。這只是一個月的數據，至少需要看兩三個月的數據。



密歇根大學公布，2月消費者信心指數終值為64.7，低於市場預期的67.8及初值。期內，現況指數終值為65.7。



2月消費者1年通脹預期終值為4.3%，5年通脹預期終值為3.5%。另外，1月二手樓銷售減少4.9%，年率為408萬戶，少於預期的412萬戶。(rc)