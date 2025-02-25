25/02/2025 17:20

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表演講，美公布20大城市房價指數

《經濟通通訊社25日專訊》科技巨企走低拖累美股昨日尾盤急挫，市場觀望英偉達周三（26日）財報，其表現將對美國超大型股的需求構成重大考驗，也將考驗驅動股價上漲的人工智能(AI)熱潮。道指收市升33.19點或0.08%，報43461.21點；標普500指數跌29.88點或0.50%，報5983.25點；納指跌237.08點或1.21%，報19286.92點。港股方面，恒生指數收市報23034，跌307點或1.3%，成交3296億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲央行執委施納貝爾在英倫銀行年度研究會議上發表演講。10:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在央行年度研究會議上致閉幕詞。26日凌晨12:45am，美聯儲金融監管副主席巴爾發表題為「金融穩定性」的演講。2:00am，里奇蒙聯儲總裁巴爾金在里奇蒙扶輪社以「通脹的過去和現在」為題發表演講。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布12月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.41%收窄至0.4%。明日，香港公布第四季國內生產總值，年率升幅料由1.9%擴大至2.4%。同一時間，美國公布1月建築許可。



在美國，今日公布業績的公司有：AMC Entertainment Holdings(US.AMC)、玉柴國際(US.CYD)、家得寶(US.HD)、南茂科技(US.IMOS)、逸仙電商(US.YSG)等。(wa)